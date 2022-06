Enzo Fernández está muito perto de reforçar o Benfica. Depois de uma madrugada intensa, com Rui Costa a interferir nas negociações com o River Plate, ficaram praticamente definidos os moldes da transação: 18 milhões de euros por 75% do passe.



O médio argentino de 21 anos, sabe o CM, deve viajar em breve para Lisboa para assinar contrato.









Ver comentários