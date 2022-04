Salvio impedido de estar a menos de 300 metros da ex-mulher após alegado atropelamento, revela imprensa argentina

Eduardo Salvio declaró tras ser denunciado por violencia de género y la Justicia dispuso.

A imprensa argentina avançou na madrugada desta sexta-feira com as medidas de coação que a justiça decidiu aplicar a Eduardo Salvio, antigo jogador do Benfica que atualmente defende as cores do Boca Juniors, por culpa do alegado atropelamento à ex-mulher Magali Aravena na última noite.De acordo com o jornalista César Luis Merlo, da 'TyCSports', Eduardo Salvio está proibido de estar a menos de 300 metros da alegada vítima, de sair do país (Argentina) sem autorização prévia e ainda de conduzir durante um mês. A proibição de contacto direto com Magali Aravena não inclui os dois filhos que o casal tem em comum, pelo que o internacional argentino poderá estar com Valentino e a Cloé sempre que entender.