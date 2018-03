Santi combatia um cancro há mais de um ano.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 de março de 2018







Santiago Canizãres, antigo guarda-redes espanhol que jogou no Real Madrid, no Valência e na seleção espanhola, sofreu esta sexta-feira um duro golpe com a morte de um dos seus filhos. Santiago, de cinco anos, não resistiu após mais de um ano a lutar contra um cancro."O meu filho Santi morreu. Tenho de ser eu a contar-vos em agradecimento por todas as manifestações de apoio e carinho que recebemos de vocês. Partiu rodeado de paz e compreendendo sua missão nos cinco anos que nos acompanhou", escreveu o guarda-redes nas redes sociais.