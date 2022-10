A situação de agora é especial, entre quarta-feira e sábado são três dias e depois são mais dois dias [n.d.r: são também três dias] para o jogo seguinte e temos de pensar na melhor abordagem. São decisões que eu vou tomar no dia do jogo a título definitivo", afirmou Roger Schmidt, técnico do Benfica, sobre a possibilidade de rodar a equipa na receção deste sábado (18h00) ao Rio Ave, no Estádio da Luz.









