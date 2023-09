Schmidt conta com Di María para defrontar FC Porto "muito disciplinado"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, afirmou esta quinta-feira que o clássico frente ao FC Porto, da sétima jornada da I Liga de futebol, será "muito difícil e exigente", mas confirmou ter todo o plantel à disposição."Penso que veremos um futebol de topo entre duas grandes equipas, que se respeitam muito. Será muito difícil e exigente, mas nós já temos muita experiência nestes jogos. A atmosfera está boa, os jogadores estão em boa forma e todos treinaram hoje [quinta-feira]. Temos ainda alguns pequenos problemas, mas estamos muito bem preparados. Vamos jogar em casa contra um adversário direto e podemos ganhar três pontos ao FC Porto. É uma boa oportunidade para nós, estamos prontos para um jogo intenso", frisou o treinador.Em conferência de imprensa de antevisão da partida, no auditório do centro de treinos dos 'encarnados', no Seixal, Roger Schmidt não 'abriu' muito o jogo do lado do Benfica, mas elogiou o FC Porto, que é um adversário "difícil" de defrontar pelas características."O FC Porto é uma equipa que vence muitos jogos, tem uma mentalidade ganhadora e forte. São muito disciplinados, colocam muita entrega nos jogos e têm muita qualidade individual. Todas as equipas que lutam por títulos têm de ter essas características e eles mostram isso todas as semanas, mesmo em momentos difíceis", realçou o germânico.Os 'dragões' venceram nas duas últimas deslocações ao Estádio da Luz - em 2021/22 chegaram mesmo a celebrar a conquista do título no recinto benfiquista -, mas o passado não entrará em campo e muito menos decidirá o vencedor, considerou Roger Schmidt."Cada jogo tem a sua história. É um novo começo e, desde o primeiro minuto, teremos de estar preparados, a pensar no plano de jogo e na abordagem. Cada equipa vai querer dominar e influenciar o jogo de forma positiva. Estes jogadores estão em forma, os do FC Porto a mesma coisa. Ambas estão motivadas e a querer os três pontos", sublinhou.No entanto, um confronto entre dois rivais diretos na luta pelo título faz aumentar a importância do triunfo, embora a pressão sentida pelas 'águias' seja igual todo o ano."Ser campeão em Portugal não é fácil. As equipas 'grandes' não perdem muitos pontos contra as outras e os jogos entre elas são importantes. Vejo mais como oportunidade do que pressão. Pressão temos sempre, em todos os jogos", salientou Roger Schmidt.O lateral direito dinamarquês Bah e o extremo argentino Di María tiveram problemas físicos nos últimos dias, mas poderão ir a jogo no clássico, tal como o defesa esquerdo checo Jurásek, recuperado de lesão, com 45 minutos em Portimão e que é "mais uma opção".O campeão Benfica, terceiro classificado, com 15 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 16, na sexta-feira, às 20h15, em clássico da sétima jornada da I Liga de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.