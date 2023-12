Schmidt diz que visita do Benfica a Braga "não é decisiva"

O treinador do Benfica disse este sábado que a visita ao Sporting de Braga "não é decisiva" na luta pelo título da I Liga de futebol, mas admitiu que os confrontos diretos estão sempre na mente da equipa.

"Os confrontos diretos podem sempre ser decisivos. Podes ganhar pontos e eles não ganharem pontos se ganhares os jogos, por isso estas partidas estão sempre na nossa mente. Mas é a 14.ª jornada, não é decisivo, não é no final da época", afirmou Roger Schmidt, no Seixal, na conferência de imprensa de antevisão do desafio de domingo.

Sem se deter, o técnico lembrou ainda que "todas as equipas estão muito perto umas das outras" e admitiu que os 'encarnados' têm como objetivo, "passo a passo, melhorar a situação" na classificação da I Liga.

"Estamos num momento de forma muito bom e por isso vamos com boas sensações para Braga. Estamos otimistas para fazer um bom jogo e é claro que, se estamos a jogar bem, tempos possibilidades de o vencer", apontou o alemão.

No entanto, Schmidt lembrou que o Sporting de Braga é "um adversário muito bom" e que, por isso, espera "um jogo difícil e equilibrado", com o Benfica a ter de "lutar durante os 90 minutos, mais os descontos, pelos três pontos".

"O Braga é uma equipa muito boa, muito experiente, com muita qualidade individual. Tomam boas decisões com a bola e são muito eficientes no ataque, especialmente quando têm muito espaço. É um grande jogo e precisamos de uma grande prestação para vencer", advertiu o técnico.

Sobre o momento de alguns dos seus jogadores, explicou que Rafa "está em grande forma", mas admitiu que espera que o avançado "continue como até agora, mas mais eficaz", enquanto Arthur Cabral, decisivo na terça-feira, frente ao Salzburgo, em encontro da Liga dos Campeões, continua a ganhar confiança.

"O Arthur é um tipo de avançado diferente e que pode jogar melhor do que mostrou até este momento. Isso toda a gente sabe. Cada golo vai ajudá-lo a chegar à melhor forma. Se pode ser a melhor opção [para titular], vou pensar nisso", comentou.

O Benfica visita o Sporting de Braga no domingo, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h30, no Estádio Municipal de Braga, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em terceiro lugar no campeonato, com menos um ponto do que o Sporting e o FC Porto, que se defrontam na segunda-feira, em casa dos 'leões', e mais um ponto do que o Sporting de Braga.