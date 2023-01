Concentração máxima e entrada forte no jogo. Esta tem sido a mensagem de Roger Schmidt para a equipa durante a semana, na preparação para o dérbi deste domingo (18h00, BTV) com o Sporting, no Estádio da Luz.



O técnico alemão não quer ver repetidos os erros cometidos pela equipa do Benfica na deslocação ao terreno do Sp.









Ver comentários