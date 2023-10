Samuel Soares; Aursnes, António Silva, Morato e Bernat; João Mário, João Neves, Chiquinho e Rafa; Tengstedt e Arthur Cabral



Suplentes: A definir



Onze do Lusitânia: A definir



Suplentes: A definir

O Benfica visita esta sexta-feira o Lusitânia, dos Açores, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, com início às 16h30.O treinador do Benfica, Roger Schmidt, promoveu cinco alterações no onze encarnado. Confira as escolhas dos técnicos.