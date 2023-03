Roger Schmidt tem preparado o jogo de domingo com o Rio Ave para o campeonato com a máxima das atenções, como se de uma final para o Benfica se tratasse, apurou o Correio da Manhã.



O técnico sabe que uma vitória em Vila do Conde permite encarar o jogo seguinte com o FC Porto na Luz com a máxima confiança e tranquilidade que a atual vantagem de 10 pontos oferece.









Ver comentários