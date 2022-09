"É claro que queremos atingir algo de especial nas competições internacionais, mas o foco principal deve estar nas provas nacionais.” Foi esta a garantia dada este sábado por Roger Schmidt, treinador do Benfica, no lançamento do jogo deste domingo (18h00) em casa com o Marítimo.



O clube da Luz prepara-se para disputar o quinto jogo em apenas 18 dias.









