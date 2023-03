Roger Schmidt quer que Rafa Silva tenha nesta reta final da época maior protagonismo no Benfica, se possível igual ao que teve no arranque da temporada, sabe o CM.



A equipa técnica tem trabalhado de uma forma mais atenta junto do avançado para que este volte a ganhar a confiança evidenciada antes da paragem para o Mundial do Qatar (11 golos e quatro assistências).









