Nuno Tavares criou esta sexta-feira uma enorme polémica, depois de ter colocado um vídeo nas redes sociais em que admite prosseguir a carreira noutro clube que não seja o Benfica, para poder jogar mais. Os adeptos não gostaram.





O lateral, de 21 anos, que joga à esquerda ou à direita, surge no vídeo ao lado do seu barbeiro. “Este puto é o futuro. Aquele espanhol [Grimaldo] do c****** nunca mais se vai embora ...