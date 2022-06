O Benfica e Roger Schmidt não contam com Haris Seferovic para a próxima temporada e e o clube tenta colocação para o avançado suíço. Nesta altura, o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage , tal como o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, são os clubes que já iniciaram negociações com o emblema encarnada.



O preço do jogador, de 30 anos, está há muito estipulado: 10 milhões de euros.









