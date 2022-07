Haris Seferovic tem-se poupado nestes primeiros dias da pré-temporada com receio de uma nova lesão. O avançado já usou uma proteção no joelho esquerdo durante o estágio em Saint George Park, em Inglaterra, e tem treinado com pouca intensidade.



Na época passada, o suíço enfrentou várias paragens devido a problemas físicos.









Ver comentários