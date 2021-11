Seferovic regressa aos convocados do Benfica para duelo com o Sp. Braga

O avançado suíço Haris Sefeorovic regressou, este domingo, aos convocados do Benfica, quase dois meses depois da última chamada, entrando nas opções para a receção ao Sporting de Braga, da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Seferovic não joga pelos 'encarnados' desde 29 de agosto, frente ao Tondela, e foi suplente não utilizado na partida com o Dínamo de Kiev, da Liga dos Campeões, em 14 de setembro, antes de sofrer uma lesão muscular.

Em relação à visita ao Bayern de Munique (derrota por 5-2), da Liga dos Campeões, o treinador Jorge Jesus deixou de fora o guarda-redes Svilar, o defesa Ferro e os médios Radonjic e Gedson Fernandes.

O Benfica, terceiro classificado, com 25 pontos, recebe este domingo, às 21h15, o Sporting de Braga, quinto, com 19, numa partida que será arbitrada por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

Defesas: Vertonghen, Gilberto, Otamendi, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Morato.

Médios: Weigl, Everton, Pizzi, Meite, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo.

Avançados: Darwin, Yaremchuk, Seferovic e Gonçalo Ramos.