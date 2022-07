Seleção feminina encontra-se com Cristiano Ronaldo na Cidade do Futebol

A seleção portuguesa feminina de futebol regressou este sábado aos treinos na Cidade do Futebol, na preparação para o Europeu de Inglaterra, num dia em que foi surpreendida por Cristiano Ronaldo.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as jogadoras foram surpreendidas pelo internacional português, que também está a preparar o seu início de época nas instalações federativas.

O avançado posou para as fotografias com as jogadoras, desejando a toda a equipa "muita sorte" para o Europeu, competição em que Portugal se estreia em nove de julho com a Suíça, e defronta os Países Baixos em 13 e a Suécia em 17.



A equipa viaja no domingo para Manchester, cidade que servirá de base à participação portuguesa, com os três jogos da fase de grupos agendados para Leigh, região do noroeste de Inglaterra.



Neste penúltimo dia em Portugal, as futebolistas receberam também na Cidade do Futebol, em Oeiras, a visita do primeiro-ministro António Costa, que almoçou com a comitiva, saudando todo o grupo, ao qual desejou muita sorte.





"Há cada vez mais mulheres a jogarem futebol e com mais qualidade. A nossa Seleção A estará pela segunda vez na Fase Final de uma competição internacional e isso enche-nos de orgulho. Já são as nossas campeãs. Estamos a torcer pela nossa Seleção Feminina. Boa sorte", escreveu António Costa também no Twitter.Um encontro que a capitã Dolores Silva enalteceu, salientando ser "um orgulho grande" para todas, ainda "mais motivadas e dispostas a dar tudo" para representarem bem o país.