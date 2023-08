Sérgio Conceição ameaça bater com a porta devido à saída de Otávio

Sérgio Conceição está extremamente desiludido com a administração da SAD do FC Porto, apurou Record junto de fonte próxima ao treinador. E ameaça deixar o comando técnico dos dragões.Na base da insatisfação do técnico estão as recentes operações de mercado dos dragões, nomeadamente a saída de Otávio e a chegada de João Moutinho. E a sua continuidade no Dragão pode mesmo estar em risco.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador planeou toda a semana de trabalho em função do jogo com o Farense de amanhã e a contar com Otávio. No entanto, só este sábado lhe foi confirmado que o médio estava de saída e que João Moutinho está contratado, jogador que nunca foi prioritário para o técnico.A administração da SAD tinha prometido a Sérgio Conceição que Otávio só sairia pelo valor da cláusula pago a pronto e em dinheiro, o que não se deve verificar.