Sérgio Conceição apontou o dedo a Sérgio Oliveira e Corona como sendo dois dos principais responsáveis pela pesada derrota (1-5) sofrida pelo FC Porto com o Liverpool na Champions, apurou o CM. Por outro lado, a direção não entende a vitimização do técnico logo após o final do encontro.O treinador e Pinto da Costa estiveram reunidos após o desaire e a seguir a Sérgio ter proferido declarações fortes em conferência de imprensa.