Sérgio Conceição espera jogo difícil frente ao Tondela

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta-feira estar à espera de "um jogo difícil" frente ao Tondela, na nona jornada da I Liga de futebol, referindo que o adversário é "o quarto melhor ataque" da prova.

Sérgio Conceição garantiu, no entanto, que é obrigação do FC Porto "ir com tudo para ganhar", apesar do desgaste no último encontro, com o AC Milan, a contar para a Liga dos Campeões.

"O 'chip' tem que estar sempre em alerta para todos os dias estarmos focados na preparação dos jogos, independentemente da competição que vamos disputar. A coragem que tivemos no último jogo, boa organização, ambição foram uma realidade. Neste jogo queremos os mesmos ingredientes", salientou o técnico dos 'dragões' em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Tondela.