A derrota do FC Porto no Estoril (3-1), que deixa o clube afastado da possibilidade de lutar pela revalidação do título na Taça da Liga, deixou Sérgio Conceição manifestamente desagradado com alguns jogadores. Essa perceção foi imediata, em tempo real, pela linguagem corporal do treinador, no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.









