"É evidente que houve erros no passado, mas as pessoas podem errar. O VAR é importante, mas quem está atrás do VAR é sempre uma pessoa, ou várias. Só não pode haver dois pesos e duas medidas." Foi desta forma que Sérgio Conceição, durante o lançamento do jogo deste sábado do FC Porto com o Santa Clara, analisou a nomeação do árbitro João Pinheiro, de Braga, e do VAR António Nobre, de Santarém, juízes envolvidos em erros polémicos que os dragões entendem ter beneficiado o Benfica, para a difícil deslocação, este sábado, das águias a Chaves.









Ver comentários