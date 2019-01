Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição pede milagre por jogador desaparecido

Jogador despediu-se segunda-feira dos companheiros de equipa no Nantes e embarcou num voo privado para o Reino Unido.

16:08

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, utilizou o Twitter para reagir ao desaparecimento do jogador argentino Emiliano Sala e pediu "um milagre".



"Um grande jogador, um homem enorme", escreveu Sérgio Conceição que orientou o jogador no Nantes.



"Se existirem milagres, eu pediria um agora", diz o técnico português que não esquece o atleta que "ficou no seu coração".



Emiliano Sala tinha assinado pelo Cardiff, do País de Gales, para onde se deslocava antes de desaparecer dos radares.



O jogador despediu-se segunda-feira dos companheiros de equipa no Nantes e embarcou num voo privado para o Reino Unido.



O último contacto da aeronave foi feito pelas 20h00 de segunda-feira.