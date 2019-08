Sérgio Conceição provoca plantel após eliminação da Champions

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Não é para levantar a cabeça. Há que manter a cabeça baixa para marrar com mais força no próximo adversário [Vitória de Setúbal??]." Foi esta a men-sagem de Sérgio Conceição ao plantel, após a eliminação da Liga dos Campeões, apurou oO objetivo da mensagem foi provocar o plantel para o jogo deste sábado no Estádio do Dragã... < br />