O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Sérgio Conceição com 30 dias de suspensão e multa de 10.200 euros. O FC Porto já anunciou que vai recorrer do castigo.

Em causa estão ocorrências no jogo entre o FC Porto e o Casa Pia da pretérita edição do campeonato. Vasco Matos, treinador adjunto dos gansos à data do sucedido e atual técnico principal do Santa Clara, também foi punido com 30 dias de suspensão, mas com uma multa inferior, de 4.080 euros.De resto, também o 4.º árbitro dessa partida, Hélder Carvalho, foi punido com uma repreensão por "erro nos relatórios e atraso no seu envio".