Sérgio Conceição não vai deixar cair Romário Baró após o erro fatal que ditou a derrota do FC Porto frente ao Barcelona (1-0), na Liga dos Campeões.



Segundo apurou o CM, o técnico portista teve uma curta conversa com o jogador, que assumiu desde logo a responsabilidade pelo sucedido (um passe que permitiu a Gundogan isolar Ferrán Torres, que marcou o golo do triunfo catalão).









