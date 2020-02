Sérgio Oliveira multado em mais de 5000 euros por atraso de quatro minutos à chegada da zona de entrevistas rápidas

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, o mais recente mapa de castigos, com o FC Porto a ser a equipa com maior destaque.De acordo com o documento publicado, os azuis e brancos foram multados em mais de 12 mil euros, tendo em conta alguns incidentes durante o clássico com o Benfica, a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS, partida que a formação portista venceu por 3-2.O FC Porto foi multado em 1913 euros devido a um rebentamento de um petardo na Bancada Sul do Estádio do Dragão, "no interior do GOA Super Dragões", mais 5100 euros por uso indevido da instalação sonora do recinto já perto do final do encontro, momento em que o Speaker dos azuis e brancos incentivou a massa adepta do FC Porto com cânticos alusivos ao clube e, por último, em mais 5100 euros por culpa de um atraso de quatro minutos de Sérgio Oliveira à zona de entrevistas rápidas, "facto que motivou uma interrupção na transmissão em direto do referido momento".Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, foi multado em 261 euros por manter-se, durante a partida diante do Gil Vicente, "de forma permanente de pé a dar indicações para dentro do terreno de jogo", atitude que motivou também o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a multar a formação bracarense em 4335 euros.