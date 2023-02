Continua muito complicado o panorama do FC Porto no que toca a lesões. Sérgio Conceição tem apelado ainda mais à união de grupo e superação para o próximo embate com o Rio Ave, amanhã no Estádio do Dragão.



Dos oito indisponíveis, cinco são habituais titulares. Otávio, Wendell, Uribe, Galeno e Evanilson estão à partida fora das opções para o duelo da Liga, em que não há espaço para desaires para não deixar fugir o líder Benfica ainda mais no topo da classificação.









