"Sérgio, vamos continuar juntos, vamos continuar a ganhar", diz Pinto da Costa

Durante o discurso, na cerimónia de entrega da Taça de Portugal ao Museu do FC Porto, Pinto da Costa deixou uma palavra a Sérgio Conceição, garantindo que vão "continuar juntos e a ganhar"."Deixo uma palavra especial para Sérgio Conceição. No dia histórico do FC Porto, que foi o 27 de maio, em que conquistámos, em 1987, a Taça dos Campeões Europeus, foi nesse dia 27 de maio, passado uns anos, que o Sérgio Conceição, sentado no gabinete à minha frente, fechou contrato de mão, sem nada escrevermos, para ser o treinador do FC Porto. Só o foi, porque quis muito, só o foi porque ambos quisemos muito, porque não foi fácil libertar-se do Nantes, com quem tinha contrato. E a partir desse dia o FC Porto rejuvenesceu com a alma do dragão. Criámos a onda da vitória, o mar azul que ontem, com o orgulho de todos nós, vimos no Estádio do Jamor. Até o Presidente da República, no final, me disse que estava muito impressionado com o espírito do FC Porto. A começar, disse ele, por mim, pela equipa, pelos treinadores e, sobretudo, pelo público. É isso que me orgulha", começou por dizer o presidente dos dragões."Quero que todos os que estão no FC Porto tenham uma vida feliz, singrem e consigam todos os seus objetivos, mas tudo tem o seu tempo. Sérgio, nós vamos continuar juntos, vamos continuar a ganhar, vamos continuar a ter jogadores que te querem muito, que acreditam em ti, que se sentem bem no FC Porto e os dez títulos que venceste no FC Porto, para aquilo que desejas, para o que tu queres, para o que quer o teu filho, não são suficientes", acrescentou."Vamos partir para o futuro hoje. Estas três taças magníficas [n.d.r.: Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal] são do passado, até ontem. Hoje começa o futuro e na próxima época temos de estar várias vezes a entregar taças a este museu. Muitas felicidades para todos, um grande abraço para todos. Um grande reconhecimento para todos, porque fazem-me muitas vezes um presidente muito feliz", concluiu.