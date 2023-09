Sérgio Vieira não espera "qualquer gestão por parte de Artur Jorge" para o jogo entre Estrela e Braga

O Estrela da Amadora apenas irá conquistar os três pontos na receção ao Sporting de Braga se encarar o jogo da sétima ronda da I Liga com foco e concentração máximos, apontou esta quarta-feira o treinador Sérgio Vieira.

"A atitude desta equipa tem sido enaltecida em todos os jogos e tem sido fantástica da parte de todos. Este ano, a realidade competitiva é de I Liga, o mediatismo e exposição são muito maiores e o rigor tático dos adversários é totalmente diferente. Temo-nos adaptado muito bem, mas temos tido pequenas falhas. A mínima falha, às vezes, paga-se caro e temos sentido isso na pele. Espero que amanhã [quinta-feira] seja um jogo de foco máximo, a não permitir nada ao nosso adversário e completamente concentrados. Só assim conseguimos os três pontos", frisou o treinador, em conferência de imprensa.

À sétima jornada, o Estrela da Amadora vai defrontar o terceiro clube que disputa os lugares cimeiros da classificação, depois de causar dificuldades ao campeão Benfica (0-2) e ao 'vice' FC Porto (0-1), mas isso não faz alterar a preparação neste início de época.

"A forma como preparámos o jogo frente a mais um 'grande' foi exatamente na mesma lógica que preparámos os outros, olhando sempre para aspetos que não correram tão bem no outro jogo, melhorando e manter as coisas boas, independentemente de ser o Sporting de Braga ou outro adversário. O foco será sempre em nós e a preparação foi com a mesma ambição e determinação de querermos ganhar o jogo. O nosso foco não está só em conquistar os pontos e ganhar jogos, está sim nos processos que acontecem dentro de campo. Neste jogo, não vai ser diferente", apontou Sérgio Vieira, de 40 anos.

No último fim de semana, os 'tricolores' permitiram a reação do Desportivo de Chaves nos instantes finais da partida, na qual estavam a vencer por 2-0 e empataram 2-2, mas os dias seguintes foram encarados "de forma racional", agarrados "às coisas boas" que querem transportar para os minhotos, que têm um comportamento "de clube grande".

"O Sporting de Braga tem um plantel extremamente forte e rico. A nível nacional, é o que mais jogadores tem em termos de internacionalizações. Tem jogadores maduros e qualificados do ponto de vista técnico, que sabem o que fazer dentro de campo e são devidamente orientados. Não esperamos qualquer gestão por parte do Artur Jorge, é um treinador competente, que sabe que o campeonato é extremamente importante. Esperamos responsabilidade e respeito do outro lado e vamos tentar devolver com os mesmos argumentos, com uma atitude e ambição muito grandes", analisou o técnico.

O ala direito luso-brasileiro Hevertton Santos também marcou presença na antevisão à partida com os bracarenses e assegurou que a moral da equipa "está da mesma forma como começou", elogiando a equipa do Sporting de Braga "qualificada e bem servida".

"Tem jogadores muito experientes da parte de trás e, do ponto de vista ofensivo, tem jogadores que desequilibram muito. Estamos preparados, esperamos um jogo de vários duelos individuais. Do ponto de vista coletivo, pôr em prática as nossas ideias, pois, se o conseguirmos fazer, estamos mais próximos de vencer", atirou o jogador, de 20 anos.

O central Mansur foi expulso na última partida e encontra-se castigado, juntando-se na lista de 'baixas' ao médio Vitó e ao avançado Gustavo Henriques, a recuperar de lesões.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe o Sporting de Braga, sexto, com 10, na quinta-feira, às 20h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da sétima ronda da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.