Sevilha vence Inter de Milão e conquista Liga Europa

O Sevilha conquistou esta sexta-feira a sua sexta Liga Europa de futebol, ao derrotar na final o Inter de Milão por 3-2, em jogo disputado em Colónia, na Alemanha.

Os italianos até começaram melhor a final, ao adiantarem-se no marcador logo aos cinco minutos, através do belga Romelu Lukaku, mas os espanhóis deram a volta ao marcador, com um 'bis' do holandês Luuk de Jong, aos 12 e 33. O central uruguaio Diego Godin, aos 36, voltou a igualar a contenda.

O lance decisivo da partida surgiu aos 74 minutos, num lance em que o brasileiro Diego Carlos tentou um pontapé de 'bicicleta', tendo Lukaku, com um desvio infeliz, introduzido a bola na sua baliza.