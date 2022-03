Slimani está a gerar preocupação no Sporting, depois de ter saído com queixas físicas no jogo da Argélia com os Camarões (derrota por 1-2 no prolongamento).O departamento médico do clube esteve esta quarta-feira em contacto com o jogador (chegou ao final do dia) e esta quinta-feira serão realizados exames complementares para aferir se o avançado está em condições para defrontar no domingo o Paços Ferreira.