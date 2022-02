Paulinho está firme no onze do Sporting, mas a presença de Slimani no plantel retira-lhe margem de erro, apurou o Correio da Manhã.Rúben Amorim vai continuar a apostar em Paulinho, mas falhanços claros, de baliza aberta, como já aconteceram em jogos recentes, podem agora ser punidos com uma ida ao banco de suplentes.