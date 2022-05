A época oficial do Benfica ainda não terminou, mas todas as atenções já estão viradas para 2022/23 e, na perspetiva da estrutura de futebol das águias, só 10 jogadores do atual plantel têm lugar assegurado, apurou o CM.

Plantel do Benfica para 2022/2023



Odysseas, Gilberto, Otamendi, Morato, Tomás Araújo, Lucas Veríssimo, Paulo Bernardo, Everton, Yaremchuk e Henrique Araújo vão ser apostas de Roger Schmidt para a nova temporada.