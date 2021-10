"Só te curas quando tens o perdão daqueles que feriste": Mauro Icardi pede desculpa à mulher após traição

A novela em torno da separação de Mauro Icardi e Wanda Nara conheceu nas últimas horas mais um episódio, com o avançado argentino do PSG a deixar uma publicação no Instagram, a pedir desculpa à mulher."Obrigada meu amor por continuares a confiar nesta maravilhosa família, obrigada por seres o motor das nossas vidas. Amo-te. Quanto dói magoar os teus entes queridos. Só te curas quando tens o perdão daqueles que feriste", escreveu o jogadador, partilhando fotos abraçado à mulher e empresária.O mediático casamento foi severamente abalado depois de Wanda Nara ter descoberto que Icardi trocava mensagens com a atriz Eugenia Suárez, uma atriz argentina que se encontra em Madrid a fazer filmagens para um filme.Wanda Nara bateu com a porta e Icardi, numa tentativa de salvar a relação, faltou a um treino do PSG - o último antes do jogo com o Leipzig, para a Champions - e meteu-se num avião rumo a Itália, para dar explicações à mulher.A avaliar pela mensagem de Icardi, o casal - que tem três filhas em comum - terá feito as pazes, mas se assim não for, a separação pode custar caro ao jogador.Segundo explicou a jornalista argentina Yanina Latorre no programa 'Los Ángeles de la mañana', o casal tem "60 milhões de euros em propriedades e dinheiro, mais joias, obras de arte e carros". Icardi ganha 1,2 milhões de euros por mês no PSG.