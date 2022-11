O Benfica defronta, nos oitavos de final da Champions, os belgas do Club Brugge, enquanto o FC Porto joga com os italianos do Inter Milão. Um sorteio ‘adocicado’ para as equipas portuguesas, que podem aspirar, com legitimidade, a avançar na competição e a ganharem mais 10,6 milhões de euros.



Ao Benfica calhou em sorte o adversário do FC Porto na fase de grupos.