Sorteio da Taça da Liga sorri ao FC Porto

O sorteio da Taça da Liga ditou que o FC Porto, inserido no Grupo D, vai defrontar o Desp. Chaves e o Casa Pia, da segunda Liga, e ainda o Santa Clara, do escalão principal. No plano teórico, o sorteio parece ter sorrido aos dragões, mesmo que Fernando Gomes frise que é importante "respeitar" os adversários."Os nossos princípios são respeitar os adversários e jogar sempre para ganhar. Uma palavra ao Casa Pia que está de volta às grandes competições. Pensamos que podemos chegar à final e ganhar", afirmou o representante do FC Porto.Já os eternos rivais têm a vida mais complicada. O Sporting partilha o Grupo C só com formações da primeira Liga: Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente."São boas equipas. O objetivo é ganhar todos os jogos desta fase, chegar à final four e ganhar", disse Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo dos leões. Quanto ao Benfica, recordista de vitórias (sete), milita no Grupo B com o V. Guimarães, o V. Setúbal e o Sp. Covilhã, da II Liga. Caso vençam os respetivos grupos, Benfica e FC Porto encontram-se na final four, marcada para 21, 22 e 25 de janeiro de 2020, no Municipal de Braga.