Sp. Braga castiga incompetência de FC Porto

Um Sp. Braga com personalidade e durante largos minutos com um grande futebol venceu esta sexta-feira o FC Porto, no Dragão, por 2-1, num jogo em que a incompetência portista esteve bem patente nos penáltis falhados por Alex Telles e Soares, bem como noutras jogadas que começavam bem e acabavam mal, devido a erros sucessivos no último passe.Mas a partida até começou bem para o dragões, tal a forma como pressionavam alto. Contudo, no primeiro erro que cometeram, os minhotos marcaram.Danilo fez um mau passe. Marcano teve de intervir perante Trincão e cortou para a linha de fundo. Na sequência do canto, Fransérgio, num pontapé de ressaca, fez o 1-0.Carlos Xistra foi ao VAR comprovar que Raúl Silva, em fora de jogo, não perturbou a visão de Marchesín. O FC Porto (que variou entre o 4x4x2 e o 4x3x3) respondeu com uma grande jogada individual de Manafá (ganhou um canto) e uma cabeçada bombeada de Marcano à barra, após um canto de Alex Telles.Com o decorrer do tempo, o Sp. Braga (5x4x1, a defender; e 3x4x3 a atacar) equilibrou e até teve períodos em que mandou, de forma brilhante. Perto do intervalo, porém, o primeiro sinal de incompetência portista: Alex Telles marcou um penálti (a castigar falta de Bruno Viana sobre Corona) para o meio da baliza e acertou nas pernas de Matheus, que se tinha lançado para a direita.Na 2ª parte, o FC Porto foi o dono daquilo tudo até ao minuto 70. Nesse período pressionou muito e empurrou o Sp. Braga para a defesa, Soares à boca da baliza fez o 1-1, após uma boa jogada de entendimento em que participaram Manafá e Marega.E logo a seguir o mesmo Soares atirou ao poste num penálti bem assinalado por falta de David Carmo sobre Otávio. Nos últimos 20 minutos, voltou o equilíbrio.Só que, à medida que tempo ia passando, os guerreiros mostravam mais arte e qualidade do que o poderoso adversário. E foi com naturalidade que chegaram ao 2-1, num fenomenal golpe de cabeça de Paulinho, na sequência de um canto.E só não marcaram mais golos porque Ricardo Horta falhou à boca da baliza um centro mortífero de Galeno.O Sp. Braga venceu com toda a justiça. Soube sofrer nos momentos mais impetuosos do FC Porto e quando se apanhou a ganhar não se limitou a defender a vantagem.Os jogadores do FC Porto mostraram uma confrangedora falta de imaginação e arte para furarem a bem estruturada defesa do Sp. Braga. E quando se falham dois penáltis...Carlos Xistra não teve qualquer influência no resultado. Esteve bem nos dois penáltis que marcou contra o Sp. Braga. Deixou faltas por marcar e cartões por mostrar a jogadores de ambas as equipas."Cada treinador tem as suas qualidades, mas depois é preciso ter estrelinha. Nós tivemos. Jogámos bem, foi um dia bom e esta vitória foi muito importante", disse Rúben Amorim, que soma três vitórias em três jogos como treinador do Sp. Braga.A equipa minhota já não vencia no Estádio do Dragão desde 2005, altura em que ganhou por 3-1 (Jesualdo Ferreira era o treinador)."Este foi um jogo muito ingrato. O primeiro golo do Sp. Braga surge de um canto que aparece do nada. Fomos atrás do resultado e, até aos 15 ou 20 minutos, custou-nos encaixar na forma de jogar do adversário. A partir daí fomos uma equipa superior até aos 85 minutos.Houve dois penáltis falhados e, mesmo depois disso, mostrámos muito carácter para ir à procura do golo, com várias situações que poderíamos ter concluído de outra forma. E acabámos por sofrer mais um golo, de novo através de um canto surgido do nada. Repito, este foi um jogo muito ingrato para nós". Foi assim que Sérgio Conceição analisou o jogo que a sua equipa perdeu por 1-2.O técnico do FC Porto assumiu, depois, a responsabilidade do desaire: "O que disse na roda no final? O treinador sou eu. Sou o culpado e as consequências são sempre para mim.Os jogadores deram o máximo. A equipa teve uma alma enorme, houve momentos em que agimos mais com o coração do que com inteligência. Mas assumo a responsabilidade".