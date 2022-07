O Sp. Braga vai encaixar meio milhão de euros por cada título de campeão nacional que o FC Porto conquistar ao longo das próximas cinco épocas. Este cenário faz parte do acordo entre os dois clubes, que delineou a transferência de David Carmo para os azuis-e-brancos.

