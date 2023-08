O Sp. Braga rejeitou uma proposta do Nottingham Forest por Matheus no valor de dez milhões de euros. O clube inglês propunha-se pagar seis milhões fixos e mais quatro por objetivos. Contudo, a direção encabeçada por António Salvador continua fortemente apostada em construir um plantel sólido e que dê garantias de uma boa época, pelo que recusou liminarmente a oferta. Em junho, o Nottingham Forest já tinha tentado levar o jogador de 31 anos por 4,5 milhões de euros. Matheus Nunes tem contrato com os minhotos até 2027 e uma cláusula de 25 milhões de euros.





CM noticiou, o Sp. Braga quer segurar as maiores figuras da equipa de forma a garantir o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa arsenalista joga a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória na próxima terça-feira (dia 8 de agosto, 20h00) em Braga.



