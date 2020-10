Sp. Braga renova com Paulinho

Depois de ter protagonizado uma das grandes novelas dos últimos dias do mercado de transferências, o ponta de lança Paulinho vai renovar com o Sp. Braga até 2025.









Pretendido por Rúben Amorim para renovar a frente de ataque dos leões, o avançado vai, para além de permanecer em Braga, ver a sua ligação ao clube prolongar-se por mais três anos e melhorada a situação contratual.

Ao que o Correio da Manhã apurou, Paulinho, prestes a completar 27 anos, passará a ganhar cerca de meio milhão de euros por temporada, mantendo a cláusula de rescisão nos 25 milhões de euros.





O jogador chegou a manifestar-se “entusiasmado” com a ideia de rumar a Alvalade, mas fez saber à direção e à equipa técnica do Sp. Braga que, se encontrava “tranquilo” e que se não houvesse acordo, ficaria no clube arsenalista “com o mesmo empenho e a mesma vontade de ganhar de sempre”.





A renovação e a melhoria do contrato acaba, assim, por ser uma espécie de recompensa pela forma como o jogador se comportou em todo o processo.





Fonte arsenalista adiantou ao CM que “o Paulinho é um grande profissional e vai lutar por ser, esta época, o melhor marcador do campeonato”.





PORMENORES

Segundo melhor marcador



Carvalhal encantado







SPORTING TENTOU ATÉ À ÚLTIMA



ORDENADO DE SPORAR DECISIVO







Na época passada, Paulinho apontou um total de 25 golos, sendo 17 no campeonato. Foi o segundo melhor marcador português, a seguir a Pizzi.Aos meios de comunicação do clube, Carvalhal teceu rasgados elogios a Paulinho, dizendo que “visto de fora parece um bom jogador, ao perto é excelente”.Rúben Amorim fez o que pôde para ter Paulinho, mas as finanças do Sporting não permitiram a contratação do jogador. Os dirigentes de Alvalade tentaram até à última, tendo realizado a derradeira tentativa ao final da tarde do dia 6, ou seja, a cerca de cinco horas do fecho do mercado.Em cima da mesa, no caso Paulinho, estiveram duas propostas: 20 milhões por 80% do passe e o empréstimo de Sporar com ordenado pago pelo Sporting; ou 15 milhões por 60% do passe e Sporar nas mesmas condições. O pagamento do ordenado a Sporar acabou por travar o negócio.