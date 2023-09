“Não nos vamos encolher e vamos procurar ganhar o jogo. É o ADN desta equipa”. Foi com esta confiança que Artur Jorge abordou a estreia desta quarta-feira (20h00) do Sp. Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões frente aos italianos do Nápoles.



O treinador bracarense reconhece que o Nápoles é “uma equipa fortíssima”, mas garante que os seus jogadores só pensam na vitória.









