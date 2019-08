Sp.Braga dá cartas na Europa com golos dos irmãos Horta

O Sp. Braga tem pé e meio no play-off da Liga Europa (onde deve encontrar o poderoso Spartak Moscovo) depois de ter vencido (4-2) esta quinta-feira o Brondby, na Dinamarca.Os nórdicos entraram melhor e, num grande golo de Kaiser, inauguraram o marcador logo aos 15’. Só que o Braga não se atemorizou e empatou, por Paulinho, a passe de André Horta. Um enorme erro defensivo do Brondby, aos 20 minutos, permitiu a André Horta isolar-se e fazer o 2-1 com grande classe.Na segunda parte, o Sp. Braga entrou demasiado confiante e, numa perda de bola a meio-campo, permitiu o contra-ataque do Brondby e novo golo de Kaiser.A partir daí, a equipa da casa dominou as operações e valeram aos ‘guerreiros’ três grandes defesas do guarda-redes Mateus. A vinte minutos do final, Sá Pinto mexeu na equipa, que ganhou outro gás, acabando por marcar os dois golos da vitória para lá do minuto 90: primeiro por Ricardo Horta e, depois, um autogolo de Hermannsson. A eliminatória decide-se quinta-feira, em Braga."Foi uma excelente estreia não só para mim, mas para toda a equipa. Jogámos num campo difícil. Praticámos um futebol diferente do que gosto de fazer, porque foi direto, com muitas disputas e fisicamente o Brondby está melhor", referiu Ricardo Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, depois do jogo, relembrando que há uma 2ª mão por disputar."Nada está decidido. Temos um resultado favorável e estou orgulhoso da equipa", disse.