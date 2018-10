Sporting confirma negócio fechado por Patrício por 18 milhões de euros

Wolverhampton aceita pagar pelo guarda-redes que rescindiu com os 'leões'.

O Sporting confirmou esta quarta-feira à CMVM que concluiu a venda de Rui Patrício ao Wolverhampton, de Inglaterra, por 18 milhões de euros.Os leões confirmam assim ter chegado a bom termo nas negociações pelo guarda-redes que rescindiu contrato com o clube depois das agressões de Alcochete. Num outro comunicado o Sporting adianta também que chegou a acordo com a Gestifute, a empresa do agente Jorge Mendes, para reduzir a dívida relativa às renovações de Adrien e de Rui Patrício pelo Sporting."Foi celebrado um acordo com a GESTIFUTE, tendo esta reduzido o valor que peticionava à Sociedade – fruto dos acordos celebrados aquando da renovação de contrato de trabalho desportivo dos jogadores Rui Patrício e Adrien Silva de 9 milhões e cinquenta mil eurospara 4 milhões euros".O acordo estará relacionado com a negociação da venda de Patrício, na qual a Gestifute teve um papel fundamental.