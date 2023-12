Sporting de Braga e Benfica defrontam-se de olho na liderança e no clássico

Sporting de Braga, quarto, e Benfica, terceiro, jogam, este domingo, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em busca da liderança provisória do campeonato, antes do clássico entre os líderes Sporting e FC Porto na segunda-feira.

Os quatro primeiros classificados chegaram a esta ronda separados por dois pontos e, na segunda-feira, o Estádio José Alvalade recebe o clássico entre os dois primeiros, empatados com 31 pontos.

Antes, o Braga, quarto a dois pontos da dupla e a um das 'águias', recebe o conjunto lisboeta noutro jogo 'de gala', com ambas as equipas no rescaldo da saída da Liga dos Campeões a caminho da Liga Europa, prova secundária no contexto europeu.

A equipa orientada por Roger Schmidt soma por derrotas as últimas duas deslocações a Braga no campeonato.

Se os minhotos, que têm o congolês Simon Banza, melhor marcador da prova com 13 golos, como grande destaque, venceram as últimas quatro partidas no campeonato, os lisboetas chegam a Braga vindos de dois empates seguidos e num momento de contestação ao treinador.

Este é um jogo fulcral para que o vencedor - a haver um - possa assumir a liderança provisória do campeonato antes do clássico.

Antes da partida de destaque do dia, agendada para as 20h30, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves e Casa Pia, que é 14.º, defrontam-se em busca de se afastarem dos lugares de descida pelas 15h30, à mesma hora da receção do Moreirense, com aspirações europeias, ao Portimonense.

Às 18h00, o Famalicão, outro clube em busca de se aproximar dos lugares de destaque, recebe o Estoril Praia, a querer 'encostar' ao meio da tabela.