Sporting defende liderança da I Liga em deslocação de risco a Portimão

O Sporting defende, no sábado, a liderança da I Liga de futebol com uma deslocação de risco a casa do Portimonense, em jogo da 15.ª jornada, à partida mais tranquila para Benfica, FC Porto e Sporting de Braga.

Os 'leões', que no sábado asseguraram a 'final four' da Taça da Liga com um triunfo por 2-1, em Tondela, e na última ronda venceram o FC Porto (2-0), defrontam o Portimonense, 12.º, com 15 pontos, que vem de uma derrota pesada por 5-2 em casa do Moreirense.

O vice-líder Benfica, com 33 pontos, a um do Sporting, recebe o Famalicão, sétimo, com 18, após ter assegurado igualmente a presença na 'final four' da Taça da Liga e ter triunfado na última jornada em casa do Sporting de Braga (1-0). Já o Famalicão surge na Luz após ter empatado 1-1 na receção ao Estoril.

O FC Porto, terceiro, com 31 pontos, pode retomar o caminho dos triunfos na Liga após o desaire com os 'verde e brancos', ao receber o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, com apenas 10 pontos somados.

Após ter perdido na receção ao Benfica, o Sporting de Braga, quarto, com 29 pontos, desloca-se a um sempre difícil reduto do Casa Pia, 10.º, com 16.

O encontro Estrela da Amadora-Arouca 'abre' na quinta-feira a 15.ª jornada da prova, após as miniférias natalícias, que já teve os encontros antecipados Vitória de Guimarães-Rio Ave (1-0) e Vizela-Moreirense (0-0).

O Estrela da Amadora, nono classificado, com 16 pontos, vem de um empate na última jornada em casa do Farense (0-0), enquanto o Arouca, 14.º, com 13, também vem de uma igualdade na receção ao Rio Ave (2-2).

Realce ainda para o aflito Gil Vicente, que ocupa o 17.º lugar, com 12 pontos, e na última jornada perdeu com o Arouca (3-0), formação que recebe o Boavista, 11.º, com 16, que vem de um empate a 1-1 na receção ao Vitória de Guimarães, já sob a batuta da dupla técnica formada por Jorge Couto e Ricardo Paiva.

Na 13.ª posição, com 14 pontos, o Estoril, que também assegurou lugar na fase decisiva da Taça da Liga, ao superar o FC Porto, vem de um empate a 1-1 em casa do Famalicão e recebe o Farense, oitavo, com 18, que, na última jornada, empatou 0-0 com o Estrela da Amadora.