Sporting e Braga discutem a fechar, Benfica recebe Desportivo das Aves

Jornada arranca com a receção do Boavista, que tem quatro pontos, ao Desportivo de Chaves.

08:48

A receção do Sporting de Braga ao Sporting, no encerramento da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, é o jogo grande da ronda, na qual o Benfica recebe o Desportivo das Aves.



Na segunda feira, dois dos líderes defrontam-se na segunda-feira, fruto do encontro desta quinta-feira dos 'leões' na Liga Europa, frente ao Qarabag.



Ambas as equipas vão já saber o resultado do outro membro do trio de líderes, o Benfica, que no domingo mede forças com o Desportivo das Aves, que soma apenas um ponto.



Com os mesmos 10 pontos no topo, as equipas de Abel Ferreira e José Peseiro vão querer seguir na frente, sendo que os últimos cinco jogos ditaram duas vitórias para cada lado e um empate.



Na Luz, o Benfica procura levar de vencido o Desportivo das Aves, depois da derrota por 2-0 com o Bayern de Munique, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O histórico mostra que, em 13 jogos, o Aves nunca venceu, tendo conseguido apenas um empate perante 12 triunfos das 'águias', um 4-4 em 2001.



Os números mostram que, na Luz, o Benfica vence sempre, sendo que marcou 27 golos e sofreu apenas três, não consentindo golos avenses há três jogos.



O primeiro dos três 'grandes' a entrar em campo será o campeão FC Porto, no sábado, com a deslocação ao reduto do Vitória de Setúbal.



Depois do empate a uma bola em Gelsenkirchen, com o Schalke 04, os 'dragões' voltam ao campeonato com um 'regressado' Danilo Pereira e a apenas um ponto dos líderes, sabendo que pelo menos um vai perder pontos na sexta ronda.



A última vitória dos sadinos em casa diante dos 'azuis e brancos' aconteceu em 06 de março de 1983, há 35 anos, num jejum que os 11.º classificados quererão combater.



Noutros jogos, o Marítimo, que tem os mesmos nove pontos do FC Porto, procura bater no sábado o Belenenses, na Madeira, e seguir no topo, enquanto o lanterna-vermelha Portimonense recebe o Vitória de Guimarães.



A jornada arranca com a receção do Boavista, que tem quatro pontos, ao Desportivo de Chaves, com três, e inclui ainda a visita do Rio Ave ao Santa Clara, do Moreirense ao Tondela e o Feirense-Nacional.