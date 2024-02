Sporting em busca da oitava vitória seguida e de igualar Benfica na liderança

O Sporting vai esta segunda-feira procurar somar o oitavo triunfo seguido na I Liga portuguesa de futebol, em Moreira de Cónegos, diante do Moreirense, e apanhar o rival Benfica na liderança.

Com dois a menos, o Sporting, que soma 52 pontos, menos três do que o rival Benfica, terá pela frente um oponente seguríssimo no sexto posto e um obstáculo muito difícil à recente caminhada vitoriosa da equipa de Alvalade, que na quinta-feira venceu 3-1 no reduto do Young Boys, para a Liga Europa.

A formação 'leonina' ganhou os últimos sete encontros no campeonato, igualando a melhor série, estabelecida por duas vezes pelo Benfica, registo que até já poderia ter batido se a partida com o Famalicão, da 20.ª jornada, não tivesse sido adiada por motivos de segurança.

O Sporting pode superar esse registo já frente ao Moreirense, contando para isso com um jogador em 'estado de graça', o avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga, com 16 golos, e eleito quatro vezes consecutivas o melhor jogador do mês.

Gyökeres marcou um dos tentos da vitória na primeira volta, por 3-0, mas, desta vez, o desafio será longe do estádio José Alvalade, onde a equipa treinada por Rúben Amorim venceu todos os 11 jogos disputados, num recinto onde o Moreirense apenas perdeu com FC Porto, Sporting de Braga e, surpreendentemente, Casa Pia, e empatou com o Benfica.

Para o encontro agendado para as 20:15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas, são esperados os regressos do capitão Coates, poupado na quinta-feira, face ao relvado sintético, e de Ousmane Diomande, que se sagrou campeão na Taça das Nações Africanas ao serviço da Costa do Marfim.