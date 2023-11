Sporting procura regressar aos triunfos a três dias do dérbi lisboeta

O Sporting procura esta quinta-feira regressar às vitórias na Liga Europa de futebol, ao receber os polacos do Rakow, na quarta jornada do Grupo D, três dias antes de defender a liderança da I Liga em casa do Benfica.

Os 'leões' empataram 1-1 com o campeão polaco na ronda anterior, num jogo em que atuaram desde os oito minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da equipa nesta época, com 11 golos, e a grande baixa para o embate desta quinta-feira.

O Sporting já tinha perdido na receção à Atalanta, por 2-1, depois de se ter imposto na estreia, pela mesma margem, no reduto dos austríacos do Sturm Graz, com os quais se mantém em igualdade na classificação, a três pontos da liderança, ocupada pelos italianos, e com três de vantagem sobre os polacos, últimos colocados.

O encontro com o Rakow surge a três dias da deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, em partida da 11.ª jornada do campeonato, numa altura em que os rivais lisboetas estão separados por três pontos, com vantagem do Sporting sobre o campeão nacional.

O jogo entre Sporting e Rakow realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 20h00, à mesma hora em que Atalanta e Sturm Graz se começam a defrontar, em Bérgamo, e será dirigido pelo árbitro albanês Enea Jorgji.