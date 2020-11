Sporting faz exame de liderança no berço

"Há muito talento, mas a força da equipa está na união. Os bons resultados ajudam, mas sei que estamos preparados para lidar com maus momentos. Vamos tentar adiá-los, de preferência até à próxima época." Foi assim que Rúben Amorim revelou qual é o segredo do Sporting, na antevisão do jogo deste sábado, às 20h30, com o V. Guimarães.À sexta jornada da Liga, o clube de Alvalade é líder, com uma vantagem de um ponto para o Benfica (2º) e de seis para o FC Porto (4º). "Temos de desconstruir tudo à volta do primeiro lugar. Somos capazes de vencer o V. Guimarães ou não? Há que simplificar as coisas. Se ganharmos o jogo, mantemos a posição", frisou Amorim.Apesar do atual momento do Sporting - em seis jogos, cinco vitórias e um empate -, o técnico rejeita que seja a equipa que pratica melhor futebol em Portugal. "Isso vê-se jornada a jornada. Na segunda ronda era o FC Porto. Depois passou a ser o Benfica. Seguiu-se o Sp. Braga, que não perdia há vários jogos e agora [diz-se que] é o Sporting. Não ligo muito a isso", desvalorizou o treinador leonino, de 35 anos.Este sábado, em Guimarães, Rúben Amorim espera dificuldades frente a um "excelente" adversário. "É a equipa que tem menos golos sofridos no campeonato [apenas três]. Tem individualidades como o Ricardo Quaresma e o Edwards, que podem fazer a diferença", considera o técnico, que não conta com Antunes e Bruno Tabata, jogadores que ainda estão a recuperar das respetivas lesões.Falta menos de dois meses para o mercado de inverno abrir, mas Rúben Amorim garante que "ninguém" no Sporting está a pensar nisso com base na classificação: "Ainda está muito longe. Fazemos as coisas de forma planeada e não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos. Há um processo, as ideias são claras. Não sabemos o que vai acontecer, sabemos, sim, aquilo que queremos.""O Sporting tem um coletivo que está a funcionar. Vamos ver é que consistência tem numa maratona como é o campeonato. Na prova dos 100 metros está a ganhar, está à frente." Foi desta forma que João Henriques, técnico do V. Guimarães, anteviu o jogo de hoje com o clube de Alvalade.O treinador defende que o V. Guimarães terá de ser uma equipa que, "em qualquer campo e contra qualquer adversário, disputa os três pontos". João Henriques frisou ainda que tem "um plano B" e que quer que a equipa seja uma espécie de "camaleão".