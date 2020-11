"No nosso balneário, a vedeta é a equipa e só a pensar assim poderemos pensar em continuar a ganhar”, afirmou Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, aos canais do Sporting.









O melhor marcador dos leões diz que, quando se representa um clube como o Sporting, “tudo é possível de atingir”. “Os golos [cinco na Liga] são fruto do trabalho de toda uma equipa, desde o Adán até quem joga mais na frente. Não vivo obcecado pelos golos, mas, se a oportunidade surge, tento fazê-los. Há que distribuir o mérito por todos. Nenhum destaque individual tem valor se não for suportado pela totalidade de um grupo. Sou apenas mais um que tem tido a sorte de conseguir marcar”, sublinha Pote, que elogia os companheiros: “Temos um grupo muito forte e coeso, tanto nos bons como nos maus momentos.”

Consciente de que “o caminho é longo e duro”, o ex-Famalicão, que está convocado para os sub-21, não entra em euforia pelo facto de o Sporting liderar a Liga. “Há muitos jogos para fazer e cada um deles será um teste ao nosso caráter enquanto grupo”, refere Pedro Gonçalves.





Entretanto, Tabata e Antunes continuam a ser os únicos indisponíveis para Rúben Amorim, que hoje dirige o último treino dos sportinguistas antes do jogo com o V. Guimarães, amanhã às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.





O central marroquino Feddal foi convocado para a dupla jornada de qualificação para a CAN 2021. Marrocos defronta a República Centro-Africana, primeiro em Casablanca (segunda-feira) e, depois, por razões de segurança, nos Camarões (dia 17 próximo).





'Harry Pote' em exibição na sala de Alvalade

Pote viu a sua imagem num ‘cartaz’ dos ‘filmes’ em exibição na sala de Alvalade, uma forma de o Sporting se associar ao Dia Mundial do Cinema. ‘Harry Pote’ está num dos três ‘cartazes’. Palhinha e João Mário entram noutro e num terceiro a ‘estrela’ escolhida é Nuno Mendes.